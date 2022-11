Un 44enne è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava in via Capri. E’ successo verso le 19.30 a Casoria, in provincia di Napoli.

Casoria, tentano di rubargli il Rolex e gli sparano mentre è in auto

La vittima è ricoverata in ospedale per ferite ad un polso e a un ginocchio. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Casoria, intervenuti sul posto, uno scooter si è avvicinato al Suv a bordo del quale si trovava l’uomo con l’intento di sottrargli il Rolex che indossava.

Durante il tentativo di rapina l’uomo è stato centrato da alcuni colpi ad un polso e ad un ginocchio. La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Casoria per individuare i responsabili.

Ferito un uomo al Rione Traiano

L’episodio è avvenuto a distanza di 24 ore da un altro ferimento. Al Rione Traiano, un uomo di 33 anni è stato ferito a colpi di pistola da sconosciuti. La vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo, le sue condizioni non sono apparse gravi. Sulle circostanze sono in corso accertamenti, la dinamica resta ancora da ricostruire. Non è chiaro se l’uomo, che abita nella zona di Ponticelli, sia stato colpito durante un litigio o un tentativo di rapina.