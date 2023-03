È stato arrestato a cas Vincenzo Esposito, pregiudicato di 59 anni, ritenuto dagli inquirenti il rapinatore mago dei travestimenti. L’uomo era ricercato dal 15 febbraio quando le forze dell’ordine erano andate nella sua abitazione per notificargli l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Benevento – Ufficio Esecuzioni Penali a seguito del provvedimento disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Casoria, si traveste da donna per sfuggire all’arresto: preso latitante

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di Afragola hanno rinvenuto nella sua auto tutto il necessario per i travestimenti: vestiti femminili, trucchi e parrucche. Esposito deve espiare 25 anni e 4 mesi di reclusione. Nell’abitacolo è stato rinvenuto anche un documento valido per l’espatrio, risultato contraffatto, che probabilmente sarebbe stato usato per lasciare l’Italia. Nel corso dell’intervento è stato identificato e denunciato un 32enne, che avrebbe aiutato Esposito a sfuggire ai controlli.

Vincenzo Esposito era stato sottoposto a un provvedimento di fermo in quanto ritenuto autore, insieme ad altre cinque persone, a vario titolo, del furto dalla Basilica di San Domenico Maggiore di Napoli, e della ricettazione del preziosissimo dipinto riproducente l’icona Cristo Benedicente, meglio conosciuto come “Salvator Mundi“, attribuito alla Scuola di Leonardo Da Vinci, risalente al XVI secolo. Il dipinto in seguito è stato recuperato dalla polizia.