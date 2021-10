Casoria. Cancelli divelti, giochi per bambini vandalizzati e alcuni perfino distrutti. Così il titolare di Fiumadea, una scuola paritaria di via Arpino, ha trovato il giardino dell’asilo nido comunale che gestisce a Casoria.

Casoria, vandali in azione nell’asilo nido comunale: cancelli divelti e giochi per bambini distrutti

La scuola materna, alla quale è stato dato il nome di “Topo Gigio” e che si trova in via Primo Maggio, è stata inaugurata quest’anno. Con ogni probabilità i vandali sono entrati in azione ieri sera. Dapprima hanno forzato i cancelli per poter accedere all’interno dell’asilo nido e poi si sono accaniti contro alcuni giochi e costruzioni per bambini. Non è chiaro se si tratti di un’azione a scopo intimidatorio oppure di un atto vandalico.

Il gestore ha già allertato i Carabinieri della locale stazione. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini di videosorveglianza installate all’esterno della materna dai militari.