Un 55enne di Sant’Antonio Abate è stato ricoverato in gravi condizioni all'”Ospedale del Mare” di Ponticelli nel primo pomeriggio di oggi, 4 settembre, per fratture e contusioni su varie parti del corpo: è caduto da un’altezza di circa 10 metri mentre era al lavoro in via Ludovico da Casoria, a Casoria.

Casoria, precipita da un’altezza di 10 metri mentre lavora: 55enne in gravi condizioni

A quanto pare si sarebbe trattato di un incidente. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato al suolo. Soccorso dal 118, il 55enne è stato portato in codice rosso all’ospedale di Ponticelli. L’uomo, come detto, versa in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.