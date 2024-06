Tragico incidente a Casoria, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Il giovane era a bordo del suo scooter quando avrebbe impattato contro un’auto che transitava in via Giovanni Bosco a Casoria, località Arpino. Il veicolo a due ruote sarebbe sbucato da una strada che dà proprio sull’asse viario principale che costeggia l’aeroporto di Napoli.

Casoria, in scooter si schianta contro due auto in sosta: morto 15enne

Il sinistro stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 22, in via Giovanni Pascoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Arpino di Casoria che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per capire cosa è successo. Ancora non è chiaro se il 15enne indossasse o meno il casco e a che velocità viaggiassero le vetture coinvolte. Non è la prima tragedia su questa strada che in molti della zona l’associano ad una pista per quanto spesso si corre. L’illuminazione, poi è assente, rendendo il tratto molto pericoloso La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferita nell’ospedale di Giugliano per l’autopsia.