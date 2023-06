Sangue nella serata di martedì. Un ragazzino di appena 14 anni è stato accoltellato alla schiena da un gruppo di coetanei. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Casoria, lite tra ragazzini finisce nel sangue: 14enne accoltellato alla schiena

Ieri sera i Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via nazionale delle Puglie 185 per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio.

Sul posto c’era già l’ambulanza che aveva prestato le prime medicazioni a un 14enne per poi trasferirlo all’ospedale di Frattamaggiore. Il 14enne non è in pericolo di vita. Non si conoscono ancora i motivi.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria per ricostruire l’intera vicenda.