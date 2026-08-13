Truffe agli anziani: l’appello dei Carabinieri di Napoli

Napoli. È una delle settimane più calde dell’anno e, tra le città che si svuotano, l’isolamento degli anziani diventa terreno fertile per i truffatori. Sfruttando la paura e la solitudine, i malviventi inventano finti incidenti o emergenze per farsi consegnare soldi e gioielli.

Per questo l’appello dei Carabinieri di Napoli si rivolge direttamente a figli e nipoti: non lasciateli soli.

Se qualcuno telefona chiedendo soldi, gioielli o informazioni personali, la regola è una sola: fermarsi, non avere fretta e verificare.

La regola fondamentale è che nessun soggetto appartenente alle Forze dell’ordine richiede soldi o gioielli.

Il meccanismo ricorre in molte delle truffe più diffuse. Una telefonata, un messaggio o una persona alla porta fanno credere all’anziano che sia accaduto qualcosa di grave ad un familiare. A quel punto il truffatore chiede di agire immediatamente.