Fuga in scooter con cocaina e hashish: arrestati due giovani di Giugliano

Inseguimento nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 agosto, a Pozzuoli, dove i carabinieri hanno arrestato Salvatore Cotugno, 18 anni, e Costanzo Pio Patierno, 24 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Entrambi sono residenti a Giugliano e già noti alle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli e della stazione di Licola.

L’alt dei carabinieri e l’inseguimento

I carabinieri hanno individuato un Honda SH bianco con a bordo i due giovani. Alla guida dello scooter si trovava il diciottenne che, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe fermato all’alt intimato dalla pattuglia.

È iniziato così un inseguimento durante il quale i due ragazzi avrebbero tentato di disfarsi di diversi involucri. La corsa è terminata quando i militari sono riusciti a fermare lo scooter e a sottoporre entrambi a perquisizione.

Cocaina, hashish e denaro sequestrati

Il diciottenne è stato trovato in possesso di nove dosi di cocaina e dieci involucri contenenti hashish. Nelle sue tasche i carabinieri hanno rinvenuto anche 112 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori riconducibile alla presunta attività di spaccio.

Durante la fuga, il ventiquattrenne avrebbe invece gettato un involucro fluorescente contenente un panetto di hashish del peso di 100 grammi. I militari sono riusciti a recuperarlo e a sequestrare la sostanza stupefacente.

Il conducente era senza patente

Oltre all’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, il diciottenne dovrà rispondere anche di fuga pericolosa e guida senza patente. Al termine degli accertamenti, Cotugno e Patierno sono stati trasferiti in carcere.