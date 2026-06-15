Casoria, alla vista dei carabinieri scappano: tamponano auto nella fuga ma vengono arrestati

Si barricano in macchina e non hanno nessuna intenzione di uscire. È quanto accaduto a Casoria dopo che i carabinieri della locale stazione hanno inseguito un Audi Q2 tra le vie della città.

Casoria, scappano alla vista dei carabinieri: si barricano in auto ma vengono arrestati

È sabato pomeriggio e la pattuglia dei carabinieri percorre via Domenico Salierno quando nota un Suv con a bordo due uomini dal volto travisato, braccia coperte e guanti di colore nero. L’Audi costeggia le auto in sosta e i due sembrano osservarle scrupolosamente.

Qualcosa non torna e i carabinieri decidono di intervenire. Si avvicinano, intimano l’alt ma i due non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Parte l’inseguimento. Dopo varie manovre azzardate e continui cambi di velocità il Suv impatta un auto che stava percorrendo via Michelangelo, nemmeno l’urto li ferma. La fuga continua. Dopo qualche metro, però, sono costretti ad arrestare a corsa.

Raggiunti dai militari i due si barricano all’interno del veicolo pur di sottrarsi al controllo ma i carabinieri riescono ad aprirlo. A bordo un 26enne e un 22enne. Perquisiti sono stati trovati in possesso di oggetti da scasso, una chiave obd che si utilizzata per forzare le centraline delle auto e numerose carte di circolazione rubate. Arrestati e denunciati dovranno rispondere di fuga pericolosa, ricettazione e detenzione di strumenti atti ad offendere.