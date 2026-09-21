Camorra, blitz all’alba tra Caivano e Casoria: 34 misure contro il clan Angelino

Maxi blitz anticamorra tra Caivano e Casoria. Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 34 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di reati legati alla criminalità organizzata.

L’operazione è condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna insieme alle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria.

Blitz tra Caivano e Casoria, 34 persone destinatarie della misura

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

Le contestazioni formulate nell’ambito dell’inchiesta riguardano, a vario titolo, associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di droga.

Per alcuni dei reati viene contestata anche l’aggravante del metodo mafioso.

Nel mirino il clan Angelino

Al centro dell’indagine c’è un’associazione di tipo camorristico armata che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe riconducibile al clan Angelino, indicato come operativo nei territori di Caivano e Casoria.

Il provvedimento cautelare rappresenta il risultato dell’attività investigativa coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dai reparti territoriali e investigativi dell’Arma.

Operazione dei Carabinieri dalle prime luci dell’alba

L’esecuzione delle misure è iniziata nelle prime ore della mattinata e vede impegnati numerosi Carabinieri tra Caivano, Casoria e l’area a nord di Napoli.

Le accuse dovranno essere vagliate nelle successive fasi del procedimento. Le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.