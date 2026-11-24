È sempre più delicata la situazione politica a Casoria, dove il sindaco Raffaele Bene ha deciso di azzerare la Giunta comunale. Una scelta che arriva nel pieno della bufera politica seguita all’inchiesta Soresa e dopo l’uscita del Movimento 5 Stelle dalla maggioranza.” non è una bocciatura del lavoro svolto dagli assessori ai quali rivolgo un ringraziamento autentico”ha dichiarato il primo cittadino di Casoria

Una decisione che, però, non placa le polemiche. Le forze di opposizione, che nei giorni scorsi avevano chiesto le dimissioni dell’intera amministrazione, continuano a invocare una svolta politica e la fine dell’esperienza di governo guidata da Bene.

Il sindaco punta a rilanciare l’azione amministrativa attraverso la formazione di una nuova squadra di governo. Ma per l’opposizione l’azzeramento della Giunta rappresenta soltanto un tentativo di riequilibrare gli assetti politici della maggioranza, senza determinare un reale cambiamento nell’azione amministrativa. Lo scontro, dunque, resta aperto.