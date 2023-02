Se a Roma ci sono i cinghiali che girano liberi in strada, a Casoria ci sono maiali. Nella giornata di ieri, martedì 7 febbraio, un maiale è stato beccato mentre girava indisturbato tra le strade del centro.

Casoria, c’è un maiale che gira in strada: il video diventa virale

Le riprese sono state effettuate da una ragazza in via Diaz: “No vabè, solo a Casoria di vedono queste cose”, esclama la giovane meravigliata e stupita. Il filmato è stato poi postato su TikTok che è diventato virale in poche ore. È probabile che il suino sia scappato da qualche tenuta o fattoria della zona.

Ad Avellino, invece, non molti giorni fa, aveva fatto discutere la sagoma di un cavallo in una veranda. Il sospetto era che un padrone senza scrupoli teneva in cattività un cavallo nella veranda condominiale, invece si trattava di una riproduzione, in legno o in plastica dell’animale.