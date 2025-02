Un maniaco che decapita i piccioni e poi abbandona i corpi nel parco. I carabinieri hanno bloccato e denunciato un 43enne di Casoria a cui un cittadino aveva segnalato la scena terribile degli uccelli decapitati che aveva visto con i suoi occhi davanti all’ingresso della villa comunali.

Casoria, cattura i piccioni e li decapita: bloccato maniaco 43enne in villa comunale

Il testimone, sotto choc, ha raggiunto la stazione dei militari dell’Arma di Casoria e ha raccontato tutto. Gli uomini della Benemerita, raccolta la segnalazione, si sono messi immediatamente al lavoro, analizzando le immagini delle telecamere installate in zona.

I militari hanno scoperto che i quattro piccioni erano stati catturati, decapitati in circostanze ancora da chiarire, ma di sicuro tra atroci sofferenze, e infine abbandonati nel parco da un 43enne del posto. L’uomo è stato identificato e denunciato. Dovrà rispondere di maltrattamenti sugli animali. Indagini in corso per capire se ha “colpito” anche in altre circostanze e se abbia fatto altre vittime tra i poveri pennuti che abitualmente popolano il parco pubblico.