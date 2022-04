Blitz di Carabinieri e Polizia Locale a Casoria, scatta l’operazione contro i parcheggiatori abusivi. Dopo diverse segnalazioni dei cittadini, per la presenza di alcuni soggetti in zona Cesare Battisti, a ridosso della stazione ferroviaria, le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno riscontrato la presenza di una persona, identificata e verbalizzata per esercizio abusivo di attività di parcheggiatore sulla pubblica via.

Casoria, fermato parcheggiatore abusivo

È stata inoltre sanzionata per abusiva occupazione di suolo pubblico in quanto il trasgressore ha allestito una postazione per l’esercizio dell’attività abusiva occupando anche parte dei giardinetti con piante e statue religiose.

L’uomo utilizzava scrivanie, sedie, alcune pedane e suppellettili vari per occupare i posti e far parcheggiare gli automobilisti dietro la cessione di denaro.

Inoltre nel corso dell’operazione è stata rilevata la presenza di un manufatto su area pubblica che sarà oggetto di apposito accertamento di regolarità edilizia e sono stati fatti prelevare sulle aree verdi pubbliche alcuni rifiuti urbani abbandonati da ignoti.