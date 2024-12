Una compravendita di droga dal valore di decine di migliaia di euro è stata stroncata sul nascere grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. L’operazione, condotta a Casoria, nella centralissima via Ventotene, ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di 11 chili di cocaina pura, oltre a una somma complessiva di 93 mila euro in contanti.

Casoria, blitz dei carabinieri: sequestrati 11 chili di cocaina e 93 mila euro in contanti

L’operazione è nata per caso. Nonostante fossero fuori servizio, alcuni militari hanno notato una donna con due grandi valigie nere. Il suo comportamento, sospettoso e ansioso, ha insospettito i carabinieri. La donna, di origine straniera, sembrava nervosa e non lasciava mai le valigie, nonostante fossero pesanti.

I militari, insospettiti, si sono appostati per osservare la scena. Dopo qualche minuto, due uomini si sono avvicinati alla donna, fermandosi davanti a un portone. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di intervenire. La perquisizione delle valigie ha portato alla scoperta di circa 11 chili di cocaina, nascosta in un doppiofondo sottovuoto. La sostanza stupefacente, ancora pura e non tagliata, avrebbe potuto fruttare milioni di euro una volta immessa sul mercato.

Uno dei due uomini fermati aveva con sé 13 mila euro in contanti, suddivisi in 650 banconote da 20 euro. Successivamente, nella sua abitazione sono stati trovati altri 80 mila euro, anch’essi sequestrati. I tre fermati sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Attualmente si trovano in carcere, in attesa di giudizio. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti con organizzazioni criminali più ampie.