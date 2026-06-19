Pianura. I carabinieri di Giugliano trovano 3,5 kg di droga in casa: sequestro e due arresti

Due uomini arrestati e maxi sequestro a Pianura. E’ Il bilancio dell’operazione dei carabinieri della sezione operativa di Giugliano. Sono stati rinvenuti 3,5 kg di droga. E’ accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 18 giugno, quando i militari dell’arma e il nucleo cinofili di Sarno hanno fatto irruzione simultaneamente in due appartamenti. A far sospettare le forze dell’ordine è stato un anomalo via vai di auto e scooter in una strada tranquilla, popolata da famiglie.

Pianura. 3,5 kg di droga in casa: sequestro e due arresti

I militari dell’Arma sono stati accolti da un 42enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Dopo una repentina perquisizione del primo edificio, i carabinieri hanno trovato 27 dosi di cocaina in buste da 5,4 grammi, 7,8 grammi di crack, un panetto e tre pezzi di hashish, per un peso complessivo di 186,90 grammi. La presenza di due bilancini di precisione ha confermato l’attività illecita dell’uomo. È stato però nella seconda abitazione che i carabinieri hanno trovato un vero e proprio magazzino di droga.

In casa li ha accolti un uomo di 73 anni, incensurato, padre del 42enne. Occultati sotto una falsa scaffalatura, sono stati scoperti 33 panetti di hashish, per un peso complessivo di 3 chili e 300 grammi. E’ stata poi rinvenuta una macchina per il sottovuoto e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. Come ulteriore prova dell’attività, sono stati rinvenuti e sequestrati 5.400 euro in contanti, presunti guadagni degli uomini.

Adesso, i due si trovano nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. Entrambi dovranno rispondere alle accuse di detenzione di droga ai fini di spaccio.