Ha reagito a un tentativo di rapina del suo scooter e i ladri, di tutta risposta, lo hanno accoltellato ben tre volte all’addome perché aveva opposto resistenza. Vittima un 16enne di Casoria che, ieri sera, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Casoria, 16enne reagisce a un tentativo di rapina: accoltellato tre volte

L’episodio si è verificato nel parcheggio del Centro Commerciale I Pini di Casoria, in via Stradale Sannitica. Da una prima ricostruzione, ancora da verificare, il minorenne sarebbe stato avvicinato da due persone a lui sconosciute che avrebbero tentato di rubargli lo scooter per poi ferirlo e fuggire.

La vittima, dopo le prime cure effettuate dal personale sanitario dell’ambulanza del 118, è stata quindi trasferita all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore. Il 16enne non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

