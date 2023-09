Sono gravissime le condizioni del 53enne rimasto ferito ieri nell’esplosione di una bombola di gas in una palazzina a Casoria.

Casoria, esplosione dopo fuga di gas: gravissimo ma vivo il 53enne ferito

L’uomo, originario del Burkina Faso, è ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. A causa dell’esplosione ha ustioni sul 90% del corpo, la prognosi, infatti, resta riservata.

Ieri mattina in via padre Ludovico da Casoria al civico 46 si è verificata la deflagrazione presumibilmente provocata da una fuga di gas. Il 53enne che era in casa è stato travolto dall’esplosione.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio ma le condizioni del ferito sono apparse subito gravi. Sotto shock anche i residenti della zona che hanno allertato le forze dell’ordine e visto l’uomo avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’appartamento, che è stato sequestrato dai carabinieri. L’intera palazzina è stata evacuata: sgomberate anche 4 famiglie che erano all’interno, per un totale di 6 persone.