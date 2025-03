Travolto e ucciso da auto in corsa lungo Viale Carlo III tra Caserta e Capodrise. A perdere la vita un 55enne di origini straniere.

Caserta, pedone investito lungo Viale Carlo III: muore un 55enne nella notte

L’impatto è avvenuto – come riporta Edizione Caserta – all’altezza del distributore Eni. L’uomo si trovava in mezzo alla carreggiata, intorno alle 2, quando un’auto è sopraggiunta a velocità sostenuta, in fase di sorpasso, e ha centrato il pedone in pieno.

Il corpo del 55enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e i Carabinieri, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei sanitari.