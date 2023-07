Una cagnolina abbandonato nel cassonetto dei rifiuti. E’ quanto accaduto a Caserta, dove un cittadino ha ritrovato l’animale sofferente all’interno del contenitore dell’immondizia nei pressi del cimitero cittadino.

Caserta, apre un cassonetto di rifiuti sotto al sole e trova cagnolina abbandonata

A inviare la segnalazione al deputato Francesco Emilio Borrelli è stata Evelina, una residente del posto che è scesa in strada per depositare un sacco di spazzatura e si è ritrovata, una volta sollevato il coperchio del cassonetto, una cagnolina impaurita che giaceva tra i rifiuti.

“Ecco come è stata trovata questa creatura – scrive Evelina – buttata nel contenitore della spazzatura nel cimitero di Caserta. Il mio schifo più totale per l’essere umano che ha fatto questa malvagità. La piccola Mary (così l’ho chiamata) è stata salvata e portata già dal veterinario in salute. Sta bene, ora troviamole subito una casa. Per per chi volesse adottare Mary, può scriverci su Whatsapp al numero 3336770498″.