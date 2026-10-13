Morte di Salvatore Calignano, imprenditore si difende: “Cantiere non mio e non ero sul posto”

Ha respinto le accuse e fornito la sua versione dei fatti davanti al giudice, Michele De Rosa, amministratore unico della Mdr Costruzioni, ha risposto per oltre un’ora e mezza alle domande del gip di Napoli Nord, Mariangela Guida, nell’inchiesta sulla morte di Salvatore Calignano, l’operaio precipitato il 2 ottobre dal tetto di un capannone a Caivano.

L’imprenditore, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ha ribadito di non essere stato presente al momento della caduta. Secondo il suo difensore, l’avvocato Ferdinando Letizia, De Rosa sarebbe arrivato soltanto dopo una telefonata. Il cantiere, sostiene la difesa, non era suo e l’operaio era stato messo a disposizione dei fratelli Frezza, proprietari dell’area e anch’essi indagati per omicidio colposo in cooperazione.

Morte di Salvatore Calignano, imprenditore si difende: “Non ero sul posto”

Al centro dell’interrogatorio anche le dichiarazioni di una dipendente dell’azienda dei Frezza, secondo cui De Rosa sarebbe stato presente sul posto e avrebbe suggerito all’operaio ferito di raccontare di essere stato investito da un’automobile, per ottenere un risarcimento assicurativo. Circostanze contestate dalla difesa.

L’imprenditore ha inoltre spiegato di aver dichiarato telefonicamente di trovarsi a Roma soltanto per prendere tempo durante una conversazione concitata. Quanto al tentativo di contattare la famiglia Calignano, il legale parla di un gesto di vicinanza, escludendo qualsiasi intento di condizionamento. Ora la difesa prepara una consulenza tecnica e attende i filmati delle telecamere, in vista del ricorso al Tribunale del Riesame. Resta in vigore la sospensione dell’attività dell’impresa, limitatamente al cantiere di Caivano.