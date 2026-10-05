Avrebbe lasciato la struttura di Cancello ed Arnone, a Caserta, dove era domiciliari, e si sarebbe nascosto nell’auto della compagna alla vista dei Carabinieri. Il tentativo non è andato a buon fine ed è scattato l’arresto per un uomo di 53 anni, originario di Napoli, già sottoposto alla misura cautelare perché indagato per atti persecutori.

Caserta, cerca rifugio in auto dopo l’evasione dai domiciliari: arrestato

L’episodio è accaduto ieri, 4 ottobre. A quanto pare, l’uomo era a bordo di una Citroen C3, guidata dalla compagna. Alla vista delle forze dell’ordine, il 53enne avrebbe provato ad accovacciarsi nell’auto per non rendersi visibile e sfuggire al controllo della pattuglia.

Al contempo, la donna avrebbe condotto il veicolo per circa un chilometro e mezzo prima di fermarsi. A quel punto sono intervenuti i militari. Dopo i controlli, il 53enne è finito in manette in flagranza di reato.

Successivamente l’uomo è stato ricondotto nella struttura del casertano dove stava scontando i domiciliari, in attesa di giudizio.