Controlli serrati dei Carabinieri sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio di martedì 23 settembre 2025, i militari della Stazione Carabinieri di San Prisco, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Caserta, hanno ispezionato un cantiere edile in via Circumvallazione a Casapulla.

Casapulla, blitz nel cantiere: scoperti 3 lavoratori “in nero”. Scatta la sospensione e maxi multa

Il sito, destinato a interventi sulla rete idrica comunale, era gestito da una società del casertano. Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi irregolarità: l’azienda operava senza la necessaria autorizzazione dell’ente e impiegava tre lavoratori “in nero”, privi quindi di regolare contratto. Non solo. È stata inoltre riscontrata la mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti, obbligo previsto dalla normativa per garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà l’amministratore unico della società. Nei suoi confronti è stata applicata un’ammenda di 5.695,36 euro e disposta la sospensione immediata del cantiere. Contestualmente è stata elevata anche una sanzione amministrativa pari a 15.066,66 euro per l’impiego dei tre operai irregolari.