E’ una comunità in lutto quella di Casapulla per la morte di Anna Rita Sorbo. La donna, 39 anni, è stata trovata senza vita in casa dai familiari in circostanze poco chiare. Sarebbe stata stroncata da un malore.

Casapulla, Anna Rita trovata morta in casa

La tragedia si è consumata ieri mattina. Anna Rita era nel suo appartamento quando i parenti l’hanno trovata esanime. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto accertare la causa naturale del decesso dopo i vani tentativi di rianimare la vittima.

La salma è stata poi restituita ai familiari per il rito funebre che è stata celebrato questa mattina, alle 10,30, presso la chiesa di San Luca Evangelista a Casapulla. La giovane lascia i genitori Giuseppe e Gianna, la sorella Luana ed un grande vuoto in quanti l’hanno conosciuta. Dopo i funerali la salma è giunta al cimitero di Casapulla per la tumulazione.