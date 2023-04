Giunge al capolinea l’amministrazione guidata dalla sindaca di Casandrino, Rosa Marrazzo. Stamattina 11 consiglieri di maggioranza hanno firmato le dimissioni davanti a un notaio di Macerata Campania, in provincia di Caserta.

Casandrino, sfiduciata la sindaca Marrazzo: 11 consiglieri si dimettono

Sarebbe venuto meno, secondo quanto si legge nel documento, il rapporto di fiducia con la prima cittadina, in quanto l’attuale compagine amministrativa “non risponde più ai bisogni e alle necessità della città”.

A dimettersi dall’incarico sono Salvatore Picardi, Filomena Pezzella, Daniele D’Ettore, Antonella Tintore, Anna Galdieri, la presidente del consiglio comunale Eleonora Russo, Antonio Auletta, Rosa Chianese, Angelo Chianese, Giuseppe Salvatore e Antonio Tauletta.

Da oggi Marazzo non è più alla guida della città, in quanto non ha più i numeri per governare. Non resta quindi che attendere la nomina di un commissario prefettizio che traghetti la comunità cittadina fino a nuove elezioni.