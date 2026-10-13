Arzano, sequestrati 70 chili di rifiuti trasportati senza autorizzazione

Nuovo intervento contro il trasporto illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi. Gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli, sezione Ambiente ed Edilizia, hanno sequestrato ad Arzano un motoveicolo utilizzato per trasportare circa 70 chilogrammi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. Il conducente del mezzo è stato denunciato per violazione della normativa ambientale.

L’operazione è scattata su richiesta della Control Room interforze sulla Terra dei Fuochi, a supporto dei militari dell’Esercito Italiano che, durante le attività di controllo del territorio, avevano fermato un motoveicolo sospetto.

Arzano, scoperti 70 chili di rifiuti trasportati illegalmente

Gli accertamenti condotti dagli agenti della Polizia Metropolitana hanno permesso di verificare che il conducente stava effettuando un trasporto di rifiuti senza risultare iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, requisito previsto dalla normativa per lo svolgimento delle attività di trasporto professionale dei rifiuti.

Durante l’ispezione del motoveicolo sono stati rinvenuti circa 70 chilogrammi di materiali di scarto, costituiti principalmente da imballaggi in materiali misti e rifiuti tessili. Al termine delle verifiche, gli operatori hanno proceduto al sequestro del mezzo e dell’intero carico. Per il conducente è scattata la denuncia per trasporto non autorizzato di rifiuti, in violazione del Decreto Legislativo 152/2006, il Testo Unico Ambientale.

Terra dei Fuochi, controlli anche sui piccoli trasporti di rifiuti

L’intervento ad Arzano richiama l’attenzione su un aspetto particolarmente delicato del contrasto agli illeciti ambientali: il trasporto irregolare di quantitativi relativamente limitati di rifiuti.

Non soltanto grandi accumuli e discariche abusive, dunque, ma anche carichi trasportati con piccoli veicoli possono rappresentare un rischio per l’ambiente quando vengono gestiti al di fuori dei circuiti autorizzati.

Materiali come tessuti dismessi e imballaggi misti, se sottratti alle corrette procedure di raccolta e smaltimento, possono essere abbandonati indiscriminatamente o dati alle fiamme, contribuendo ad alimentare il fenomeno dei roghi tossici nella Terra dei Fuochi.

Polizia Metropolitana ed Esercito, sinergia contro gli illeciti ambientali

L’operazione conferma l’importanza della collaborazione tra le diverse forze impegnate nella tutela ambientale e nella sorveglianza dei territori maggiormente esposti al fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Il coordinamento tra la Control Room interforze, l’Esercito Italiano e la Polizia Metropolitana di Napoli ha consentito di individuare e interrompere un trasporto irregolare, procedendo al sequestro del carico e del veicolo.