Napoli, lavoratori in nero e irregolarità igienico-sanitarie: chiusa cornetteria “Il Ciottolo”

Maxi operazione dei Carabinieri a Napoli, dove un servizio straordinario di controllo del territorio, proseguito fino alle prime luci dell’alba, ha portato alla scoperta di numerose irregolarità all’interno della cornetteria “Il Ciottolo”, situata in via Amerigo Vespucci, ai civici 90, 91 e 92.

L’intervento, condotto dai militari del Gruppo di Napoli con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa nei luoghi della movida partenopea. Il bilancio dell’ispezione è pesante: cinque lavoratori in nero, attività imprenditoriale sospesa, titolare denunciato e oltre 27mila euro tra sanzioni e contravvenzioni.

Napoli, scoperti 5 lavoratori in nero su 13: scatta la sospensione dell’attività

Durante il controllo nella cornetteria di via Amerigo Vespucci, i Carabinieri del NIL hanno verificato la posizione lavorativa dei dipendenti presenti, facendo emergere una situazione di irregolarità. Su 13 lavoratori controllati, ben 5 sono risultati impiegati in nero, senza una regolare posizione lavorativa.

Le violazioni accertate hanno portato alla contestazione di cinque illeciti amministrativi, con maxi-sanzioni per complessivi 19.500 euro. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, un provvedimento previsto dalla normativa a tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sicurezza sul lavoro, denunciato il titolare della cornetteria

Le verifiche non si sono limitate alla posizione contrattuale dei dipendenti. Gli ispettori hanno infatti rilevato ulteriori violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il titolare dell’impresa, un uomo nato nel 1966, è stato denunciato per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nel dettaglio, sono state contestate tre contravvenzioni penali per un importo complessivo di quasi 5mila euro, relative a: omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori; mancata formazione del personale in materia di sicurezza, carenze negli ambienti di lavoro; irregolarità che hanno aggravato ulteriormente il quadro emerso durante l’ispezione.

Controlli del NAS: problemi igienico-sanitari e altre multe

Parallelamente agli accertamenti sul lavoro, sono intervenuti anche i militari del NAS di Napoli, impegnati nella verifica delle condizioni igienico-sanitarie e della corretta conservazione degli alimenti. Durante l’ispezione sono state individuate diverse criticità nei locali della cornetteria.

In particolare, i Carabinieri hanno riscontrato macchie di umidità nei locali adibiti a deposito, contenitori per la raccolta dei rifiuti non conformi e un’apparecchiatura frigorifera utilizzata per conservare alimenti deperibili priva di un dispositivo per la rilevazione della temperatura. Per le violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare sono state elevate ulteriori sanzioni amministrative per 3mila euro.

Il bilancio complessivo dell’operazione condotta dai Carabinieri supera i 27mila euro tra sanzioni amministrative e contravvenzioni contestate, ai quali si aggiungono la denuncia del titolare e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.