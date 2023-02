E’ sotto choc la comunità di Casaluce per l’improvvisa scomparsa di Antonella Ferraiuolo, 44 anni, giovane mamma di Casaluce. Come anticipa Casertace.net, la donna è precipitata dal balcone della sua abitazione per poi schiantarsi al suolo.

Casaluce, precipita dal balcone di casa: muore Antonella Ferraiuolo

Una scena sconvolgente quella che è si è consumata questa mattina nel piccolo comune dell’agro aversano. La donna sarebbe caduta dal balcone del suo appartamento sotto gli occhi del figlio di appena 12 anni. Il corpo è finito sull’asfalto in una pozza di sangue. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

I sanitari del 118, però, ne hanno constatato subito il decesso. La 44enne di Casaluce sarebbe morta sul colpo. Ignote le ragioni del decesso: non si esclude che si tratti di un gesto estremo. La salma è stata trasferita nel reparto di medicina legale per l’autopsia, sul posto le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti di tiro. Comunità sotto choc. La donna lascia il marito Saverio e tre figli.