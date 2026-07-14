Giugliano. Ripulita via Casacelle: via 2 tonnellate di rifiuti

Dove fino a pochi giorni fa c’erano montagne di rifiuti, auto sventrate, mobili abbandonati, vecchie vasche da bagno e ogni genere di scarto, oggi tornano a vedersi il verde delle campagne e gli alberi. Via Casacelle, per anni simbolo del degrado e degli sversamenti abusivi al confine tra Parete e Giugliano, volta finalmente pagina e riscopre il volto della Campania Felix.

L’area è stata completamente ripulita grazie all’intervento del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, guidato dal generale Giuseppe Vadalà, che ha coordinato un’operazione destinata a restituire dignità a uno dei punti più critici del territorio.

Le operazioni di bonifica hanno consentito di rimuovere circa due tonnellate di rifiuti.

La riconsegna simbolica dell’area alla cittadinanza è stata celebrata con l’installazione di una bacheca in legno con un riccio come simbolo di rinascita. Soddisfazione del comitato Kosmos che sta collaborando con il commissario segnalando le zone critiche.