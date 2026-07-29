Aversa, bonificata l’area dei Cappuccini: via 200 tonnellate di rifiuti

Un altro luogo risanato e restituito alla comunità. Ad Aversa si è conclusa la bonifica dell’area dei Cappuccini, per anni trasformata in una discarica abusiva e divenuta simbolo di degrado e abbandono. Il Commissario straordinario per la Terra dei Fuochi, Generale Giuseppe Vadalà, ha portato avanti l’iter di rimozione di circa 200 tonnellate di rifiuti. Dove prima c’erano rifiuti ora c’è una bacheca, simbolo di risanamento del terrotiro. E’ già la terza che il commissario per la bonifica dei siti inquinati installa tra le province di Napoli e Caserta.

Sul posto sono stati piantati anche degli oleandri, simbolo di rinascita. Alla cerimonia erano presenti la prefetta di Caserta, Lucia Volpe, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Colonnello Manuel Scarso, il sindaco di Aversa Franco Matacena, il Vescovo di Aversa Monsignor Angelo Spinillo, il Comitato Kosmos e tante altre associazioni territoriali.

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