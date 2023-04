Si chiamava Andrea De Rosa, il ragazzo di 17 anni precipitato al suolo dopo essersi arrampicato sul tetto di una fabbrica dismessa da tempo in via Giovanni Falcone, morendo probabilmente sul colpo.

Casalnuovo, si arrampica su capannone dismesso e cade: così è morto Andrea

Il giovane, originario di Acerra, non era da solo. Con lui c’erano altri due amici, tutti minorenni. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione dei Carabinieri, i tre erano entrati nel capannone dell’azienda, come forse avevano fatto altre volte.

Ma qualcosa ieri sera è andato storto. Probabilmente per un gioco rivelatosi poi fatale, Andrea De Rosa si sarebbe arrampicato sul tetto di un edificio nell’area ex Pibigas-Eridania e un pannello verosimilmente di plastica avrebbe ceduto sotto al suo peso.

Quando i militari della locale tenenza sono giunti sul posto per il 17enne non c’era più nulla da fare: era già senza vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per i rilievi di rito sul posto sono intervenuti i militari del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna.