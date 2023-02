Incidente mortale a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove a perdere la vita è stato un 75enne. Secondo una prima ricostruzione, la vittima – di nome Angelo D’Onofrio – era in sella alla sua bici quando avrebbe impattato contro una Nissan Qasqai che procedeva lungo la corsia.

Casalnuovo, scontro tra bici e un’auto: uomo morto sul colpo

Il sinistro è avvenuto in viale dei Platani. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo e un’ambulanza del 118. Per la vittima non c’è stato niente da fare: il 75enne è morto sul colpo. In corso le indagini per ricostruire l’accaduto.