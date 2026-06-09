Casalnuovo, Nappi senza maggioranza. A Frattamaggiore consiglio senza Pd-M5S

Giovanni Nappi è il nuovo sindaco di Casalnuovo ma non ha la maggioranza. 52 anni, operatore del terzo settore ed alla guida di una coalizione civica di centrosinistra, al ballottaggio è riuscito a ribaltare il risultato del primo turno battendo Nicoletta Romano, candidata del centrodestra, già vicesindaco e vicina al capogruppo regionale di Forza Italia Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo per 10 anni. Nappi ha ottenuto oltre 13.200 voti, pari al 57,34%, forte anche dell’apparentamento col campo largo ed il Pd che inizialmente aveva sostenuto Katia Iorio.

Casalnuovo, Nappi senza maggioranza. A Fratta consiglio senza Pd-M5S

C’è però l’ostacolo della cosiddetta “anatra zoppa”. Per effetto dei risultati del primo turno infatti, la maggioranza dei consiglieri eletti è del centrodestra: a sostegno del sindaco si sono 10 seggi, 14 invece quelli di opposizione. Parte in salita quindi la sfida del primo sindaco di centrosinistra eletto a Casalnuovo.

Situazione particolare in un altro comune dell’area nord di Napoli dove c’era una sfida molto sentita, ovvero a Frattamaggiore. Qui Luigi Gino Casabella ha vinto la sfida tra omonimi, battendo Pasquale Del Prete. 70 anni, medico di famiglia in pensione, è stato sostenuto da Avs, M5S e liste civiche. Per lui oltre 8.600 voti al secondo turno. Per la sua vittoria hanno esultato anche i vertici regionali del campo largo ma il Movimento 5 Stelle non ha ottenuto nessun seggio. Fuori dal consiglio comunale anche il Partito Democratico che aveva sostenuto Aniello Rossi, già escluso al primo turno. Fuori dall’assise di Frattamaggiore anche tutti i partiti di centrodestra.