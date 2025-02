Casalnuovo, inaugurata dal sindaco Manfredi la nuova sala teatro Pasolini: “Spazio moderno per la cultura nell’area Nord”

Una vera e propria “Casa dello Spettacolo” nel comune di Casalnuovo di Napoli che va a completare l’offerta del Centro Polifunzionale “Pier Paolo Pasolini”, adibito in parte a sala convegni e auditorium e in parte a biblioteca comunale. Una Sala teatro, un centro di aggregazione sociale e culturale che consentirà, da oggi, ai cittadini, in particolare ai giovani, di cimentarsi – come protagonisti o come spettatori – con la nobile arte della drammaturgia, ma anche della musica e delle altre forme di spettacolo.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, hanno inaugurato questa mattina, infatti, la Sala Teatro Pasolini all’interno del Polifunzionale di via Fausto Coppi: uno spazio completamente riqualificato secondo i più moderni standard del settore.L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento di 500mila euro della Città Metropolitana di Napoli, cui si è aggiunta una quota di cofinanziamento, pari a 83mila euro, stanziata dal Comune di Casalnuovo.

“Questa nuova sala spettacolo consente non solo ai giovani di Casalnuovo, ma anche – grazie alla posizione strategica del plesso e ai collegamenti con i mezzi di trasporto – a quelli dell’area metropolitana a nord di Napoli, di poter esprimere la loro creatività e mettere a frutto il proprio talento. Come Città Metropolitana stiamo lavorando, attraverso diversi bandi, per dotare sempre di più il nostro territorio di strutture aggregative e luoghi di socializzazione come questi”, ha affermato il Sindaco Manfredi.

“La proposta progettuale che oggi vede la luce con la creazione della Casa dello Spettacolo è nata dalla volontà di potenziare l’offerta culturale e aggregativa sul territorio attraverso la realizzazione di uno spazio che ora potrà essere ritenuto strategico all’interno del tessuto urbano metropolitano: la Sala Pasolini diventerà un punto di riferimento per tutte le compagnie teatrali e artistiche locali, che potranno utilizzare gratuitamente, previa richiesta agli uffici comunali, uno spazio attrezzato per preparare e presentare i loro spettacoli alla cittadinanza”, ha sottolineato, invece, il Sindaco Pelliccia, che ricopre anche il ruolo di Consigliere metropolitano.

L’intervento

L’auditorium è utilizzato per rappresentazioni teatrali e manifestazioni scolastiche, con una platea di 200 posti a sedere. L’intera struttura è completamente accessibile anche per persone con disabilità.

Grazie all’intervento finanziato da Città Metropolitana e Comune la nuova Sala Pasolini è stata trasformata in un moderno spazio dedicato al teatro e alla musica: nuove poltrone e arredi, impianti di acustica integrata, un sistema di proiezione di ultima generazione, cappotto termico, impianti di condizionamento e pannelli fotovoltaici per un’efficienza energetica ottimale, un nuovo impianto elettrico e di illuminazione a led a basso impatto. È stato installato un nuovo sipario, sono stati predisposti nuovi camerini e riqualificate le sale prove. Inoltre, sono stati realizzati spazi destinati allo studio per gli universitari, tra cui biblioteche a disposizione dei giovani della città.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui l’Assessore allo spettacolo e alle politiche giovanili di Casalnuovo, Katia Iorio, il Consigliere metropolitano Domenico Esposito Alaia, diversi dirigenti scolastici locali e gli studenti degli istituti superiori Siani ed Europa di Casalnuovo e Matilde Serao di Pomigliano d’Arco – che da settembre aprirà una succursale proprio a Casalnuovo – i quali hanno assistito allo spettacolo messo in scena dalla compagnia Theatr’on di Vincenzo Cuomo, il primo nella nuova Sala teatro.

VIDEO: