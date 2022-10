Non stende bene i panni e la sorella lo prende a ceffoni. Vittima delle violenze è Massimiliano, un uomo di 48 anni, residente a Casalnuovo (Napoli), affetto da problemi di disabilità.

Casalnuovo, botte a disabile se stende male bucato: salvato dalle violenze della sorella

A documentare le percosse inflitte all’uomo, sono stati alcuni video girati dai vicini di casa e che una tv locale on-line ha diffuso sul web per denunciare lo stato in cui il 48enne da diverso tempo era costretto a vivere. In uno, in particolare, si vede la sorella che colpisce Massimiliano con una serie di schiaffi perché non è riuscito a stendere il bucato come gli era stato chiesto.

Nel video quest’ultima, ammonita da una condomina affacciata che ha assistito alla scena, risponde che lei può picchiarlo perché quel “metodo” è approvato da una struttura pubblica.

Grazie a quei filmati, in molti hanno preso a cuore la situazione di Massimiliano. Dall’associazione “La Battaglia di Andrea”, che si batte per i diritti dei diversamente abili, al consigliere Francesco Emilio Borrelli hanno lanciato un appello affinché si ponesse fine a quei soprusi. Ad intervenire il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, che ha segnalato il caso ai servizi sociali, i quali hanno provveduto a trasferire il 48enne in una struttura idonea.