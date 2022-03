Sono arrestati i tre malviventi che ieri sera hanno tentato di mettere a segno una rapina all’ufficio postale di via Grimaldi, a Casalnuovo.

Casalnuovo, assalto armato alle Poste: arrestati i tre rapinatori

La banda ha fatto irruzione alle Poste, poco dopo le 19. Sotto la minaccia di pistole, i balordi hanno intimato ai dipendenti che erano nell’ufficio di farsi consegnare l’intero incassato. A quel punto è scattato l’allarme: gli agenti della Squadra mobile sono arrivati sul posto ed hanno arrestato i tre rapinatori.

In quei momenti concitati sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco, presumibilmente all’esterno dell’ufficio postale. Gli spari sono stati infatti uditi da decine di residenti: in molti si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse accadendo.

Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, ha commentato la tentata rapina di ieri sera. Per il primo cittadino decisive sono state le telecamere di videosorveglianza che “hanno ripreso auto e movimenti e funzionano come deterrente. Ringrazio le forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto. Con l’auspicio che restino in galera il più a lungo possibile”.