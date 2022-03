Assalto armato all’ufficio postale di via Grimaldi, a Casalnuovo. Poco fa i malviventi hanno fatto irruzione alla sede delle Poste per mettere a segno una rapina.

Casalnuovo, rapina a mano armata all’ufficio postale: esplosi colpi di pistola

Secondo le prime informazioni disponibili, i rapinatori avrebbero atteso l’orario di chiusura per poi entrare in azione. Sotto la minaccia di pistole, avrebbero intimato ai dipendenti che erano ancora negli uffici di farsi consegnare il denaro custodito nelle casse. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza. Non è chiaro al momento se i balordi siano riusciti a scappare con il bottino o se l’arrivo degli uomini dell’Arma li abbia messi in fuga senza riuscire a recuperare la refurtiva. Inoltre pare siano stati esplosi dei colpi di arma da fuoco, probabilmente all’esterno dei locali. Paura tra gli abitanti che risiedono in via Grimaldi: dopo aver udito gli spari, in molti si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse accadendo. In corso le indagini.

Seguiranno aggiornamenti