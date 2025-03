I38enne di Casal di Principe arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri dopo che, al culmine dell’ennesima lite fra le mura domestiche, ha aggredito i propri genitori anziani che si rifiutavano di dargli il denaro richiesto, colpendo con un violento schiaffo al volto la madre 67enne. A far scattare l’intervento delle pattuglie dell’Arma appartenenti alla Stazione di Casal di Principe e al Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, è stata la richiesta di aiuto pervenuta al numero di emergenza “112” intorno alle 17.00 di ieri da parte delle anziane vittime.

Casal di Principe, vuole i soldi dai genitori: 38enne prende a botte la mamma e le fa perdere i sensi

Entrambi i genitori, esasperati dalle continue pretese di denaro avanzate dal figlio, sempre con atteggiamenti aggressivi e violenti nei loro confronti, appena due giorni fa avevano già presentato al comandante di Stazione, una denuncia querela nei suoi confronti. Questa volta, al culmine dell’ennesima violenta lite, scaturita a seguito del diniego degli anziani genitori a corrispondere il denaro richiesto, il figlio, in uno scatto d’ira avrebbe colpito la madre con un violento schiaffo al volto, facendole perdere i sensi per alcuni minuti.

Appena giunti presso l’indirizzo segnalato, i Carabinieri hanno trovato la donna adagiata sul divano di casa, tra le braccia di alcuni parenti, giunti in suo soccorso e, in cucina, seduto su una sedia, il figlio 38enne ancora in forte stato di agitazione e aggressivo nei confronti di entrambi i genitori. Subito bloccato è stato condotto in caserma per gli immediati accertamenti.

Presso l’abitazione di quel nucleo familiare, allo scopo di verificare le condizioni di salute dell’anziana donna colpita dal figlio, è sopraggiunto anche personale sanitario dell’Ambulanza proveniente da Trentola Ducenta. Il 38enne è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.