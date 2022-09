Aveva 46 anni Cipriano Capasso. Noto in città per essere titolare di una copisteria, è morto improvvisamente. La saracinesca del suo negozio in via Vaticale a Casal di Principe oggi è rimasta abbassata e non avrà clienti da servire.

Casal di Principe, malore improvviso: muore a 46 anni noto negoziante

Lavoratore onesto e padre di famiglia, era diventato da anni, insieme al fratello, un punto di riferimento del commercio della cittadina dell’agro aversano. Oggi è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi, allertati dai familiari, si sono rivelati inutili e ogni tentativo di rianimazione è fallito.

Lascia una moglie e due figli e un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno stimato e voluto bene, tra i quali i tantissimi clienti che ogni giorno si recavano presso la sua copisteria per una fotocopia o un acquisto. Ad annunciare la dipartita del 46enne è stata la pagina della stessa attività commercial – Centrufficio Srl – attraverso un post su Facebook. “Centrufficio resta chiuso per lutto – si legge sulla pagina -. Porteremo il tuo ricordo sempre vivo nei nostri cuori. Ci mancherai”. Come anticipata Edizione Caserta, i funerali saranno celebrati domani alle 17 nella chiesa di San Salvatore a Casal di Principe.

Il precedente

Lo scorso 27 agosto un malore killer ha tolto la vita a Sant’Antimo a Giovanni, ex barista del bar “Imperial”, stroncato da un arresto cardiocircolatorio in piazza della Repubblica. Anche per lui i soccorsi si rivelarono inutili. Aveva 53 anni.