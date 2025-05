Accusa un malore improvviso e si accascia al suolo, perdendo la vita. È morta così una donna di circa 70 anni questo pomeriggio in via Giuseppe Orsi, a poca distanza da piazza Medaglie d’Oro, nel cuore del Vomero.

Vomero, donna accusa malore in via Orsi e muore: ambulanza, Polizia Locale e Carabinieri sul posto

I fatti intorno alle 15. Nonostante i soccorsi, la donna è deceduta poco dopo aver accusato il malore. A prestarle aiuto alcuni passanti che subito hanno allertato il 118. Sul posto sono intervenuti una pattuglia dei Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale, e alcune ambulanze dell’Asl Napoli 1 Centro.

Malgrado i ripetuti tentativi del personale sanitario di rianimarla, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. L’accaduto ha provocato forti ripercussioni sul traffico: via Orsi, arteria cruciale che collega piazza Medaglie d’Oro all’ingresso della Tangenziale di Napoli, è andata rapidamente in congestione, anche a causa dell’orario di punta.

Le forze dell’ordine hanno dovuto gestire non solo la viabilità fortemente rallentata, ma anche l’afflusso di curiosi, per evitare ulteriori ostacoli alle operazioni di soccorso.