E’ stato stroncato da un malore Giovanni, dipendente di un noto bar di Sant’Antimo in corso Unione Sovietica. L’uomo, 53 anni, nel pomeriggio di ieri si trovava in piazza della Repubblica quando si è sentito male.

Sant’Antimo, malore in piazza: 53enne muore davanti ai passanti

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri. Giovanni, che a quanto pare soffriva di problemi di salute pregressi, era in centro, nei pressi di un bar, quando si sarebbe accasciato a terra sotto gli occhi dei passanti.

Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per il 53enne non c’è stato niente da fare. Neanche l’arrivo del 118 ha potuto salvarlo. Per molto tempo il suo corpo è rimasto adagiato sull’asfalto ricoperto da un lenzuolo bianco, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno.

I funerali

Le cause del decesso non sono chiare, ma l’ipotesi più probabile è che Giovanni sia stato ucciso da un arresto cardiocircolatorio. In città era molto noto per lavorare al bar Imperial, nota attività commerciale della cittadina a nord di Napoli. Amato e benvoluto da tanti clienti, lascia adesso un vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuto. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 17 e 30 presso la Chiesa di Sant’Antonio.