Una fetta di pizza con le patate come tante altre. Se non fosse per la presenza di formiche all’interno dell’impasto che hanno fatto scattare dalla sedia una bambina e la sua mamma. E’ successo a Casal di Principe. L’episodio è stato denunciato via social.

Casal di Principe, formiche nella pizza: panificio sotto accusa

E’ successo ieri mattina, quando una mamma si è recata in un panificio della cittadina casalese. Un momento di shopping come tanti altri. La donna, insieme ai panini, ha acquistato anche una fetta di pizza con patate per la bambina.

Tuttavia, quando sono tornate a casa, la piccola ha scartato il cartoccio desiderosa di gustare la pizza, ma al primo morso ha cambiato espressione e ha accusato conati di vomito. A quel punto la mamma, preoccupata, si è avvicinata alla bimba e si è sincerata delle sue condizioni per capire cosa fosse successo.

La replica del titolare

Dopo un primo esame esterno la scoperta: la fetta di pizze presentava diverse formiche morte nell’impasto, cotte insieme agli altri ingredienti. Infuriata, allora, la donna è tornata al negozio per mostrare la pizza al titolare. Di fronte però all’evidenza, il negoziante ha replicato: “Io non vedo nulla”. La vicenda però è diventata rapidamente virale su social e chat.