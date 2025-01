Un covo di pregiudicati. È per questo che i Carabinieri della Stazione di Casal di Principe, nella giornata di ieri, hanno chiuso un noto bar a Casal Di Principe, nell’agro aversano.

Casal di Principe, bar frequentato da pregiudicati: carabinieri chiudono locale per 15 giorni

I militari, a seguito di pregressi sopralluoghi e di diversi interventi effettuati nel corso degli ultimi due anni presso il bar ‘Le Palme’ hanno riscontrato, in più circostanze, situazioni turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. I militari dell’Arma hanno accertato la presenza in loco di cittadini extracomunitari e non, di cui alcuni pluripregiudicati, con precedenti penali penali per furto, minaccia, ricettazione, lesioni personali e ed altro.

I militati, a seguito degli ulteriori mirati accertamenti hanno altresì riscontrato che i soggetti in questione, proprio in quel locale e nelle sue adiacenze, si riunivano creando così una serie turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Quanto rilevato e stato segnalato alla Questura di Caserta che ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per giorni 15 ai sensi dell’art. 100 del TULPS.