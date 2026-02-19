Tentano di raggirare un anziano fingendosi tecnici del gas, ma vengono scoperti e arrestati grazie al tempestivo intervento di un maresciallo dei carabinieri libero dal servizio. È accaduto nella serata di ieri, a Casagiove.

Casagiove, derubano un anziano fingendo di essere tecnici del gas: bloccati da maresciallo libero dal servizio

In manette sono finiti un 25enne di Sant’Anastasia, incensurato, e un 27enne di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di un 81enne del posto.

Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero presentati alla porta dell’anziano qualificandosi falsamente come dipendenti di una società fornitrice di gas. Con questo stratagemma sarebbero riusciti a introdursi nell’abitazione e ad appropriarsi di un borsello custodito in casa, per poi allontanarsi rapidamente.

Decisivo l’intervento del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel Morrone che, pur essendo libero dal servizio, si trovava nei pressi dell’abitazione. Insospettito dall’atteggiamento dei due uomini, notati mentre si allontanavano a passo svelto con fare circospetto, il maresciallo li ha fermati per identificarli, chiedendo nel contempo l’ausilio dei colleghi della Stazione di Casagiove.

I militari, giunti in pochi minuti, hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo il borsello sottratto, contenente medicinali e monete per un totale di 20 euro. La refurtiva è stata immediatamente restituita all’81enne. I due arrestati saranno giudicati con rito direttissimo.