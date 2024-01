In Campania le scuole rimarranno chiuse per due giorni a febbraio, precisamente il 12 e il 13, in occasione del Carnevale 2024.

Questa pausa coincide con le celebrazioni del Martedì Grasso, che quest’anno cade il 13 febbraio, e il Mercoledì delle Ceneri, il 14 febbraio, che non solo segna l’inizio del periodo della Quaresima, ma coincide anche con la festa di San Valentino. Le lezioni in Campania riprenderanno, poi, il 14 febbraio.

Carnevale 2024, quando chiudono le scuole in Campania

Il calendario scolastico per il Carnevale varia considerevolmente in Italia, a seconda delle decisioni prese a livello regionale e delle tradizioni locali. Mentre la Campania si è limitata alla chiusura per lunedì 12 febbraio e Martedì Grasso, altre regioni hanno optato per periodi di chiusura più lunghi o diversi. Ad esempio, il Friuli Venezia Giulia, il Molise, la Valle d’Aosta e il Veneto hanno esteso la loro pausa fino al 14 febbraio. La Lombardia segue una tradizione unica, celebrando il Carnevale Ambrosiano il 16 e il 17 febbraio.

Scuole aperte in altre regioni

Queste differenze riflettono la diversità culturale e la ricchezza delle tradizioni italiane, con ogni regione che conserva il proprio modo di celebrare il Carnevale. Tuttavia, alcune regioni, come l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, le Marche, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e l’Umbria, hanno deciso di non interrompere le attività scolastiche per il Carnevale nel 2024​​​​​​.