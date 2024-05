Una ragazza di 21 anni è stata tragicamente investita e uccisa in via Cattolica a Napoli. Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe stata colpita mentre si trovava a piedi intorno alle 6 del mattino, nei pressi dell’incrocio tra via Cattolica e via Cavalleggeri Aosta.

Tragedia a Napoli: 21enne investita e uccisa mentre tornava a casa

Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte del personale medico del 118, purtroppo non è stato possibile salvarla. La salma è stata trasportata al Secondo Policlinico di Napoli, dove verrà eseguita un’autopsia nei prossimi giorni per determinare le cause esatte della morte.

La strada, un importante collegamento tra il quartiere Cavalleggeri e l’area di Coroglio, è stata chiusa alla circolazione per consentire alla Polizia Locale, in collaborazione con gli agenti della sezione Infortunistica Stradale, di effettuare i necessari rilievi e garantire la sicurezza della zona.

Grave altra giovane in un secondo incidente a Fuorigrotta

Nel frattempo, si è verificato un altro incidente in via Leopardi, a Fuorigrotta, dove un’altra giovane donna è stata coinvolta e trasportata in ospedale in condizioni gravi dopo essere stata investita all’altezza delle Scuole Pie.

Le autorità sono attualmente impegnate nella ricostruzione degli eventi per comprendere appieno le dinamiche di entrambi gli incidenti.