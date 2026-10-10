Era evaso dal carcere dopo aver usufruito di un permesso premio per partecipare al battesimo della figlia. Dopo settimane di ricerche, Alessio Esposito, 22 anni, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nell’abitazione della madre, in piazza Mercato a Napoli.

Napoli, evaso dopo un permesso premio: 22enne trovato nascosto in un armadio

Il giovane, detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 16 settembre, quando, al termine del permesso concesso, non aveva fatto rientro nell’istituto penitenziario.

Le indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno permesso di individuare il luogo in cui si nascondeva. I militari hanno circondato lo stabile e raggiunto l’appartamento. Non ottenendo risposta dopo aver bussato alla porta, sono entrati attraverso un balcone.

Il 22enne, impossibilitato a fuggire, aveva cercato di sottrarsi alla cattura nascondendosi all’interno di un armadio. Il tentativo è risultato inutile: i carabinieri lo hanno individuato e bloccato. Al termine delle operazioni, Esposito è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale, dove dovrà scontare una pena di tre mesi e due giorni di reclusione.