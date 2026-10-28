Amara sorpresa per una famiglia di Parete, dove nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno rubato entrambe le targhe, anteriore e posteriore, da un’autovettura parcheggiata nell’area di sosta pubblica di via Bologna, nei pressi di un’abitazione privata.

Parete, furto nella notte in via Bologna: rubate entrambe le targhe di un’auto in sosta

A raccontare l’accaduto è stato un cittadino attraverso un post sui social, nel quale ha denunciato pubblicamente quanto successo all’auto della figlia, manifestando rabbia e amarezza per un episodio tanto spiacevole quanto assurdo. Un furto che, oltre al danno materiale, comporta inevitabili disagi burocratici, spese e perdita di tempo per la proprietaria del veicolo.

Ma a preoccupare maggiormente è il senso di insicurezza che simili episodi finiscono per alimentare tra i residenti. Nel suo sfogo, il familiare ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del territorio, richiamando l’attenzione sulla necessità di contrastare anche quei fenomeni di microcriminalità che rischiano di essere sottovalutati.