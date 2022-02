Drammatico incidente avvenuto poco fa sulla statale Appia, in località Croce di Casale, nel comune di Carinola, in provincia di Caserta. Una donna è stata travolta e uccisa da un’auto in corsa verso le 17.

Carinola, incidente mortale: donna travolta e uccisa

Secondo quanto riporta Paesenews, una donna, residente del posto, stava attraversando la strada, la nazionale Appia che congiunge i numerosi paesi dell’alto casertano, quando sarebbe sopraggiunto un furgone che l’ha centrata in pieno. La vittima sarebbe morta sul colpo, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori.

Il pedone esanime è steso ancora sull’asfalto, ricoperto da un lenzuolo bianco, in attesa dell’arrivo delle autorità giudiziarie. Dapprima, si sarebbe tentato di rianimarla con massaggio cardiaco ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Al momento l’Appia è chiusa al traffico. Carabinieri e Polizia stanno indagando sull’accaduto per ricostruire le eventuali responsabilità del conducente del furgone.