Carinaro, officina meccanica abusiva in seminterrato: denunciato 61enne

Un’officina meccanica completamente abusiva allestita nel seminterrato di un’abitazione a Carinaro, nel casertano. È quanto hanno scoperto ieri mattina, 22 settembre, i Carabinieri di Gricignano di Aversa, impegnati in un controllo sul territorio per la verifica del rispetto delle norme ambientali e di gestione dei rifiuti.

È stato denunciato a piede libero un uomo di 61 anni per gestione di rifiuti non autorizzata e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Carinaro, officina meccanica abusiva in una casa: sequestrata

Dall’ispezione è emerso che nel seminterrato l’uomo riparasse motoveicoli senza alcuna autorizzazione. I militari hanno infatti trovato 20 veicoli a due ruote, circa 500 chilogrammi di propulsori e parti meccaniche, 100 chilogrammi di scarti e residui, 15 litri di olio esausto, 23 batterie per motocicli e 18 pneumatici fuori uso, oltre ad attrezzatura per le riparazioni.

Particolare attenzione è stata riservata proprio alla presenza dei materiali di scarto e dei rifiuti, alcuni dei quali classificabili come pericolosi. Al termine dell’intervento, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro del locale e di quanto rinvenuto al suo interno. Al 61enne sono state elevate sanzioni amministrative per 10mila euro.

L’intervento dei militari rientra nelle attività di controllo svolte per contrastare la gestione irregolare dei rifiuti e per individuare attività abusive, ree di smerciare illegalmente rifiuti pericolosi.